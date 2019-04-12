Меркель пояснила, почему пригласила Порошенко на встречу, а Зеленского нет

По словам канцлера, для нее важен диалог с Порошенко.

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель пояснила, почему пригласила на встречу действующего главу государства и кандидата в президенты Украины Петра Порошенко, а его оппонента шоумена Владимира Зеленского - нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время совместной с Порошенко пресс-конференции в Берлине.

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Так, на вопрос, что она ответит, если будут говорить, что она поддерживает Порошенко перед вторым туром выборов, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон сегодня встретится с обоими кандидатами, Меркель ответила: "Я решила пригласить господина президента. Я с ним постоянно общаюсь, мы виделись недавно на Мюнхенской конференции по безопасности. Мы постоянно встречаемся, у нас постоянный обмен и постоянные встречи. И также во времена, когда мы имеем выборы, я также решила его пригласить, поскольку для меня важен с ним диалог".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 апреля, в Париже президент Франции Макрон проведет встречи с кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Согласно результатам первого тура выборов президента Украины, состоявшихся 31 марта, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко - 15,95% избирателей. Таким образом, они вышли во второй тур голосования, который состоится 21 апреля.