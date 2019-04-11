У президента Франции официально объявили о встрече с Порошенко и Зеленским

В офисе президента Франции Эммануэля Макрона подтвердили встречи с обоими участниками второго тура президентских выборов в Украине.

Пресс-служба президента Франции Эммануэля Макрона распространила 11 апреля официальные объявления для прессы о предстоящих встречах Макрона с кандидатами в президенты Украины шоуменом Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко.

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Как сообщает Радио Свобода, встреча с Зеленским состоится в пятницу, 12 апреля, в 15:00, переговоры с Порошенко стартуют в тот же день в 18:00.

Открытой для прессы будет только протокольная часть встречи с Порошенко.

Согласно сообщению пресс-службы, во время посещения Елисейского дворца Зеленским планируется только съемка перед началом беседы.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам первого тура выборов президента Украины, состоявшихся 31 марта, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко - 15,95% избирателей. Таким образом они вышли во второй тур голосования, который состоится 21 апреля.

Сегодня, 11 апреля, Порошенко заявил, что завтра отбывает в Германию, где встретится с канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель и Макроном.