Встреча Бойко и Медведчука с премьером РФ является вмешательством в выборы в Украине - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что встреча бывшего кандидата в президенты Юрия Бойко и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером является вмешательством в выборы в Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аваков сказал во время выступления на 12-м Киевском форуме по безопасности.

В частности, у него спросили, были ли попытки вмешательства России в выборы в Украине. "Встречу Бойко с Медведевым считаем? Я тоже считаю, что это явное манипулятивное действие пророссийских сил. Мы видим, что господин Бойко имеет достаточно большую поддержку, и это те риски, которые мы испытываем", - ответил Аваков.

Он подчеркнул, что технически Украина хорошо подготовилась к возможным кибератакам на серверы Центризбиркома и оставила не так много возможностей своим соседям вмешиваться в выборный процесс. "Вместе с тем, в ночь подсчета голосов мы фиксировали попытки вмешательства в нашу избирательную систему, так называемые киберугрозы, - не атаки, - прощупывания системы. У нас оказалась достаточно прочная система, мы сумели выстроить ситуацию таким образом вместе с ЦВК, что система оказалась неуязвимой", - сказал министр.

Вместе с тем, Аваков считает, что на вопрос вмешательства РФ в выборы в Украине нужно смотреть более широко.

Министр сказал, что вопрос проведения честных выборов и избрания легитимного президента - это вопрос национальной безопасности, и если президент избирался бы в результате нелегитимных процедур, общество бы вышло с протестом на улицы.

"Когда бы люди вышли на протест - начался бы такой переходный хаос. Никакой переходной команды. Был бы переходный процесс очередной революции, которая бы очередной раз ослабила Украину, и в этот момент, конечно же, русские вмешались бы. Мы это понимаем и мы это видим", - сказал Аваков.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в резиденции российского премьера в Подмосковье премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава «Газпрома» Алексей Миллер встретились с кандидатом в президенты Юрием Бойко и председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Было заявлено, что на встрече обсуждались вопросы взаимодействия в газовой сфере. Бойко отметил, что готов предложить России варианты продолжения транзитного газового контракта, поскольку действующие власти Украины «не проявляют активности» в решении этого вопроса. Кабинет министров поручил выяснить ситуацию относительно нарушения порядка пересечения границы Бойко и Медведчуком.