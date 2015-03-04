Нардеп показал уникальную статуэтку Савченко с крыльями (фото)

Депутат написал в Фейсбуке, что везет статуэтку в Европу.

"Эту уникальную фигурку, сделанную Татьяной Никитиной под впечатлением от подвига и самопожертвования Нади, везу в Европу. Работа просто замечательная", - написал Арьев и добавил, что впоследствии сообщит, кому она будет постоянно напоминать о подвиге одной несокрушимой украинки.

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