Нардеп показал уникальную статуэтку Савченко с крыльями (фото)

04:17, 04 марта 2015
Политика
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Народный депутат Владимир Арьев представил уникальную фигурку украинской летчицы Надежды Савченко.

facebook.com/volodymyr.ariev

Депутат написал в Фейсбуке, что везет статуэтку в Европу.

"Эту уникальную фигурку, сделанную Татьяной Никитиной под впечатлением от подвига и самопожертвования Нади, везу в Европу. Работа просто замечательная", - написал Арьев и добавил, что впоследствии сообщит, кому она будет постоянно напоминать о подвиге одной несокрушимой украинки.

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facebook.com/volodymyr.ariev

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