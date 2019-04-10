В ПАСЕ не позволили России изменить процедуру введения санкций

В Парламентской ассамблее Совета Европы не позволили Российской Федерации изменить процедуру введения санкций.

О принятии соответствующей резолюции объявила президент ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на заседании весенней сессии Ассамблеи, которая проходит 8-12 апреля в Страсбурге (Франция). Трансляция заседания ведется на сайте ПАСЕ.

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"За" резолюцию проголосовали 105 парламентариев, "против" - 30, "воздержались" - 16. Во время голосования в проект резолюции были внесены поправки, которые не позволили пророссийским силам в ПАСЕ отстоять интересы России относительно возможности возвращения в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований предыдущих резолюций Ассамблеи, принятых в связи с агрессией против Украины.

После голосования председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил в социальной сети Facebook: "Россия не получила изменения процедуры введения санкций! При этом Россия в резолюции критикуется за трусость (подавать делегацию) и шантаж (отказ платить взнос в Совет Европы)".

"Ее призвали не бояться и не шантажировать, а выполнять обязательства. Существующий санкционный механизм остается. Возможно, будет введен дополнительный, более сложный. Но это уже дело будущих сессий. Делегация сделала все возможное. Хотя главная борьба впереди: пророссийские силы почувствовали движение из украинского избирательного процесса, а сторонники все чаще спрашивают - есть ли им смысл стоять за нас, если украинцы демонстрируют другие тенденции. Надеюсь, мы не дадим повода для разочарования европейским партнерам», - подчеркнул Арьев.

В ходе дебатов член постоянной делегации Украины в ПАСЕ, народный депутат Леонид Емец отметил: "Давайте говорить откровенно - вопрос, который мы обсуждаем сегодня, не касается улучшения работы ПАСЕ и эффективности Совета Европы. Речь идет о возвращении делегации Российской Федерации".

Емец добавил, что это не секрет. "Все в этом зале понимают и знают об этом. Позвольте мне вам напомнить, что это было их собственное решение отказаться работать в ПАСЕ. Россия приняла это решение, поскольку она не хотела выполнять резолюции Парламентской ассамблеи. Россия отказалась прекратить нарушать права человека и нарушать международное право. Парламентская ассамблея приняла единственно возможное решение в этой ситуации, основываясь на ценностях и принципах нашей организации, как верховенство права, уважение фундаментальных прав человека и свободы, взаимодействие ради глобальной безопасности и т.д.", - отметил Емец.

Он добавил, что систематическое игнорирование резолюций ПАСЕ Россией является причиной применения санкций и ограничений против российской делегации.

"Это решение ПАСЕ не было политически мотивированным. Оно было продиктовано теми же ценностями и принципами, на которых само существование нашей организации основывается. Именно поэтому, вопрос, который мы обсуждаем сегодня, касается не только возвращения России в ПАСЕ, и не касается того, может ли Парламентская ассамблея защитить свои собственные решения, а имеет отношение к тому, остаемся ли мы преданными нашим собственным ценностям? И по-прежнему ли принципы более важны, чем финансовые взносы?" - отметил Емец.

Он призвал ПАСЕ проголосовать против резолюции и проекта рекомендации, которые являются частью доклада "Роль и миссия Парламентской ассамблеи: главные вызовы для будущего", подготовленного известным пророссийской позицией нидерландским депутатом Тини Коксом.

В свою очередь, заместитель члена Постоянной делегации Украины, народный депутат Мария Ионова напомнила, что Совет Европы был основан с целью достичь большего единства среди его стран-членов на основе общих ценностей и принципов. "Самый большой вызов, с которым Совет Европы сталкивается сегодня, заключается в подрыве этих ценностей", - сказала Ионова.

Она выразила убеждение, что длительные дискуссии, посвященные финансовым вопросам в Совете Европы, говорят о том, что "Российская Федерация пытается обменять деньги на ценности организации, а именно демократию, верховенство права и права человека". "Поэтому, пожалуйста, не смотрите на правду с закрытыми глазами", - призвала Ионова.

Народный депутат задала риторический вопрос всем членам ПАСЕ, всегда ли они будут пытаться изменять процедуры и правила ПАСЕ, когда Россия будет нарушать принципы и ценности организации.

Также она сказала, что шантаж не является инструментом демократии. "Шантаж не ведет к уважению верховенства права и прав человека. Или мы выступаем единым целым ради мира и свободы, или мы сдаемся перед деньгами", - заявила она.

"Мы не можем отказаться от защиты парламентской демократии. Мы должны объединить наши усилия, чтобы противодействовать инициативам, которые поступают от правительств отдельных стран, стремящихся поставить в зависимость Парламентскую ассамблею Совета Европы перед Комитетом министров (Совета Европы)", - подчеркнула она.

Ионова заявила, что источником текущего кризиса в Совете Европы является РФ и российская агрессия против Украины. Она призвала не поддерживать предложенную резолюцию.