Климкин: Нормализация отношений с РФ возможна только после возвращения оккупированного Крыма

Нормализация отношений с Россией возможна только после восстановления украинского суверенитета над оккупированным Крымом и после закрытия украинско-российской границы на востоке Украины.

Как сообщает Reuters, об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал журналистам в Токио.

По словам министра, нормализация связей между Украиной и Россией возможна, если Крым будет возвращен в состав Украины.

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"Не может произойти малейшей нормализации или возвращения к привычным делам в отношениях между Украиной и Россией без возвращения к статусу-кво и восстановления полного суверенитета Украины над Крымом", - подчеркнул Климкин.

Он акцентировал внимание, что государственная граница между двумя странами должна быть полностью закрыта, чтобы преодолеть вооруженный конфликт на востоке Украины. Климкин подтвердил позицию правительства о поддержке Минских договоренностей о прекращении огня.

"Конечная предпосылка для любого эффективного и окончательного решения заключается в полном закрытии украинско-российской границы", - заявил Климкин. "Потому что все, что влияло на дестабилизацию ситуации в Донецке и Луганске - наемники, средства, оружие, тяжелое вооружение и, конечно, российские войска, - пришло через украинско-российскую границу", - подчеркнул министр.

Также он напомнил, что украинская власть с самого начала подчеркивала, что выступает за мирное решение ситуации на востоке Украины. "Но мы будем принимать любые меры для защиты украинской территориальной целостности и суверенитета", - заявил Климкин.