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Сегодня в Страсбурге стартует весенняя сессия ПАСЕ

11:52, 08 апреля 2019
Политика
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В Страсбурге стартует весенняя сессия ПАСЕ / фото Council of Europe

Об этом сообщает сайт ПАСЕ.

Согласно повестке дня, среди главных вопросов делегаты обсудят бюджетный кризис в Совете Европы, который возник из-за неуплаты взносов Россией. Планируется, что в конце мая по этому поводу рассмотрят вопрос о лишении России репрезентативных прав в организации.

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Кроме того, планируется, что на весенней сессии с годовым отчетом выступит комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович. Также ожидается участие генерального секретаря СЕ Турбьерна Ягланда.

ПАСЕ также обсудит новые угрозы в борьбе с организованной преступностью и отмыванием денег, а также примет позицию относительно создания нового механизма ЕС по поддержке демократии, верховенства права и основополагающих свобод.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина обратилась к ПАСЕ из-за массовых задержаний в Крыму.

Отметим, в январе президент АСЭ Лилиан Мори Паскье заявила, что Россия обязана уплатить долг в бюджет Совета Европы.

Как сообщал УНИАН, немецкие дипломаты и депутаты открыто ведут активные действия для снятия санкционного давления с Российской Федерации в Совете Европы и планируют достичь этого на текущей сессии ПАСЕ.

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Теги: #ПАСЕ#сессия ПАСЕ