Яценюк подчеркнул, что международные кредиты дадут возможность стабилизировать гривню
Премьер заявил, что часть кредитных средств пойдет на золотовалютные резервы НБУ, что даст возможность стабилизировать национальную денежную единицу.
Правительственный пакет законопроектов позволит стабилизировать ситуацию и постепенно выйти на экономический рост в 2016 году.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил сегодня на заседании Верховной Рады при рассмотрении законопроектов, необходимых для проведения реформ и получения помощи МВФ.
«Принятие правительственного пакета реформ позволит Украине получить помощь на погашение внешних задолженностей, пополнение золотовалютных резервов и получить 3,5 миллиарда долларов прямых инвестиций в экономику», - отметил он.
Яценюк выразил благодарность народным депутатам за совместную работу, которую они в течение последних двух недель проводили с правительством «с целью принятия следующего пакета сложных, но правильных экономических реформ в стране».
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Он отметил, что эти реформы нужны не для Международного валютного фонда, а для Украины:
«Во время работы с фракциями коалиции ряд вопросов, которые были у наших партнеров по коалиции, был снят. И очень многие предложения от депутатов и парламентских фракций были приняты правительством», - отметил он.
Глава Кабмина сообщил, что наработано в целом 17 законопроектов. Принятие этих проектов законов, по его словам, является предварительными условиями для того, чтобы Украина получила финансовую помощь.
Яценюк напомнил, что в прошлом году правительство с парламентом уже приняли ряд пакетов реформ.
«Именно благодаря этому в 2014 году Украина получила 9 миллиардов долларов США. В то же время 14 миллиардов долларов мы выплатили внешним кредиторам по кредитам, которые не мы брали. Но это дало возможность Украине не зайти в дефолт и дальше продолжать работу с нашими иностранными партнерами», - сказал он.
Яценюк особо отметил, что внешний государственный гарантированный долг за аналогичный период прошлого года составил 72 млрд долларов США, а сегодня правительство сократило долги украинского государства почти на 4 млрд долларов.
Новый пакет внешней помощи, подчеркнул глава правительства, предусматривает финансовую помощь в течение четырех лет: «Это так называемая программа Extended Fund Facility (механизм расширенного кредитования. – ред.) Международного валютного фонда».
В этом пакете предусмотрены несколько траншей помощи, и общий ее объем составит 25 млрд долларов США: «17,5 миллиарда долларов из них – это непосредственная финансовая помощь Международного валютного фонда – кредиты по очень низкой процентной ставке и длительные в использовании».
Дополнительно 7,5 млрд долларов – это финансовая помощь стран «Большой семерки» и ряда других стран, которые позволят стабилизировать финансово-экономическую ситуацию в Украине, сказал премьер.
Яценюк подчеркнул, что кредиты, которые получает Украина, «не идут на потребление»: «Мы не можем и не имеем права, и никто не дает кредиты на то, чтоб увеличивать пенсии, зарплаты, финансировать армию. Это ответственность правительства, ответственность государства».
«Основные пути использования этого кредитного ресурса – это, в первую очередь, погашение внешней задолженности, чтобы Украина провела экономические и структурные реформы и сохраняла доверие среди инвесторов. Вторая часть этих средств идет на золотовалютные резервы Национального банка Украины. Пополнение золотовалютных резервов позволит стабилизировать национальную денежную единицу, ведь сегодня основной вызов в украинской экономике – это падение стоимости национальной денежной единицы, которое влечет за собой инфляцию, повышение цен. И это заходит в инфляционную спираль, которая должна быть остановлена», - отметил он.
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Падение национальной денежной единицы, отметил глава правительства, связано как с военными факторами, так и факторами полного недоверия к экономике страны.
«Принятие этого пакета законопроектов и принятие решения Международным валютным фондом даст возможность нам получать не просто кредиты на погашение внешних задолженностей или пополнение золотовалютных резервов. Это позволит нам разблокировать в текущем году 3,5 миллиарда долларов прямых инвестиций в экономику Украины», - подчеркнул он.
Эти средства, по словам Яценюка, поступят от Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и других международных финансовых институтов и будут направлены «на строительство дорог, модернизацию украинской газотранспортной системы, станцию аэрации Бортничи, объекты жилищно-коммунального хозяйства, на энергоэффективность в стране – на замену котлов, утепление домов – на то, что дает возможность запустить реальную экономику».
«Мы сейчас находимся в такой ситуации, что у нас нет простых и легких решений. Но эти решения позволят стабилизировать ситуацию в стране и постепенно выйти на экономический рост в 2016 году», - подчеркнул Яценюк.
«Мы понимаем, что ряд этих законов имеют сложное восприятие в обществе. Но выдержка и правильные шаги позволят нам в течение года выйти на постепенную как стабилизацию, так и экономический рост и увеличение как количества рабочих мест, так и заработных плат. Мы обращаемся к партнерам по коалиции оперативно и быстро принять соответствующие решения», - прибавил он.
Яценюк отметил, что делается все для того, чтобы сорвать программу между Украиной и Международным валютным фондом».
«Убежден, что 11 марта, после принятия нами сегодня решений, Совет директоров МВФ соберется и примет позитивное для Украины решение.