Яценюк подчеркнул, что международные кредиты дадут возможность стабилизировать гривню

Правительственный пакет законопроектов позволит стабилизировать ситуацию и постепенно выйти на экономический рост в 2016 году.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил сегодня на заседании Верховной Рады при рассмотрении законопроектов, необходимых для проведения реформ и получения помощи МВФ.

«Принятие правительственного пакета реформ позволит Украине получить помощь на погашение внешних задолженностей, пополнение золотовалютных резервов и получить 3,5 миллиарда долларов прямых инвестиций в экономику», - отметил он.

Яценюк выразил благодарность народным депутатам за совместную работу, которую они в течение последних двух недель проводили с правительством «с целью принятия следующего пакета сложных, но правильных экономических реформ в стране».

Читайте такжеГонтарева: выздоровление банковской системы Украины на финишной прямой

Он отметил, что эти реформы нужны не для Международного валютного фонда, а для Украины:

«Во время работы с фракциями коалиции ряд вопросов, которые были у наших партнеров по коалиции, был снят. И очень многие предложения от депутатов и парламентских фракций были приняты правительством», - отметил он.

Глава Кабмина сообщил, что наработано в целом 17 законопроектов. Принятие этих проектов законов, по его словам, является предварительными условиями для того, чтобы Украина получила финансовую помощь.

Яценюк напомнил, что в прошлом году правительство с парламентом уже приняли ряд пакетов реформ.

«Именно благодаря этому в 2014 году Украина получила 9 миллиардов долларов США. В то же время 14 миллиардов долларов мы выплатили внешним кредиторам по кредитам, которые не мы брали. Но это дало возможность Украине не зайти в дефолт и дальше продолжать работу с нашими иностранными партнерами», - сказал он.

Яценюк особо отметил, что внешний государственный гарантированный долг за аналогичный период прошлого года составил 72 млрд долларов США, а сегодня правительство сократило долги украинского государства почти на 4 млрд долларов.

Новый пакет внешней помощи, подчеркнул глава правительства, предусматривает финансовую помощь в течение четырех лет: «Это так называемая программа Extended Fund Facility (механизм расширенного кредитования. – ред.) Международного валютного фонда».

В этом пакете предусмотрены несколько траншей помощи, и общий ее объем составит 25 млрд долларов США: «17,5 миллиарда долларов из них – это непосредственная финансовая помощь Международного валютного фонда – кредиты по очень низкой процентной ставке и длительные в использовании».

Дополнительно 7,5 млрд долларов – это финансовая помощь стран «Большой семерки» и ряда других стран, которые позволят стабилизировать финансово-экономическую ситуацию в Украине, сказал премьер.

Яценюк подчеркнул, что кредиты, которые получает Украина, «не идут на потребление»: «Мы не можем и не имеем права, и никто не дает кредиты на то, чтоб увеличивать пенсии, зарплаты, финансировать армию. Это ответственность правительства, ответственность государства».

«Основные пути использования этого кредитного ресурса – это, в первую очередь, погашение внешней задолженности, чтобы Украина провела экономические и структурные реформы и сохраняла доверие среди инвесторов. Вторая часть этих средств идет на золотовалютные резервы Национального банка Украины. Пополнение золотовалютных резервов позволит стабилизировать национальную денежную единицу, ведь сегодня основной вызов в украинской экономике – это падение стоимости национальной денежной единицы, которое влечет за собой инфляцию, повышение цен. И это заходит в инфляционную спираль, которая должна быть остановлена», - отметил он.

Читайте такжеОт нынешних реформ выиграет следующее правительство – премьер

Падение национальной денежной единицы, отметил глава правительства, связано как с военными факторами, так и факторами полного недоверия к экономике страны.

«Принятие этого пакета законопроектов и принятие решения Международным валютным фондом даст возможность нам получать не просто кредиты на погашение внешних задолженностей или пополнение золотовалютных резервов. Это позволит нам разблокировать в текущем году 3,5 миллиарда долларов прямых инвестиций в экономику Украины», - подчеркнул он.

Эти средства, по словам Яценюка, поступят от Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и других международных финансовых институтов и будут направлены «на строительство дорог, модернизацию украинской газотранспортной системы, станцию аэрации Бортничи, объекты жилищно-коммунального хозяйства, на энергоэффективность в стране – на замену котлов, утепление домов – на то, что дает возможность запустить реальную экономику».

«Мы сейчас находимся в такой ситуации, что у нас нет простых и легких решений. Но эти решения позволят стабилизировать ситуацию в стране и постепенно выйти на экономический рост в 2016 году», - подчеркнул Яценюк.

«Мы понимаем, что ряд этих законов имеют сложное восприятие в обществе. Но выдержка и правильные шаги позволят нам в течение года выйти на постепенную как стабилизацию, так и экономический рост и увеличение как количества рабочих мест, так и заработных плат. Мы обращаемся к партнерам по коалиции оперативно и быстро принять соответствующие решения», - прибавил он.

Яценюк отметил, что делается все для того, чтобы сорвать программу между Украиной и Международным валютным фондом».

«Убежден, что 11 марта, после принятия нами сегодня решений, Совет директоров МВФ соберется и примет позитивное для Украины решение.