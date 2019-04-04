Большинство украинцев считает, что кандидаты должны принять участие в дебатах перед вторым туром - опрос

Почти 75% украинцев считают, что кандидаты в президенты перед вторым туром выборов должны принять участие в дебатах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина сообщила во время круглого стола на тему: «Дебаты кандидатов в президенты: нужны ли избирателям и о чем?».

Она отметила, что соответствующий опрос проводился «непосредственного перед выборами».

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По словам Бекешкиной, 74% украинцев считают, что кандидаты в президенты, которые выйдут во второй тур выборов, должны принять участие в публичных дебатах.

При этом 44% опрошенных придерживаются мнения, что дебаты должны состояться обязательно, а еще 30% - что желательно. 18% респондентов считают, что проводить дебаты совсем не нужно.

Также, как сообщила Бекешкина, 42% респондентов ответили, что в любом случае будут смотреть теледебаты, а еще 31% ответили, что будут смотреть дебаты, если они будут интересными и содержательными. По ее словам, совем не собирается смотреть дебаты 21% опрошенных.

Кроме того, Бекешкина сообщила, что среди основных тем для дебатов, которые были бы интересны, опрошенные определили из большого перечня наиболее важных пять тем: "Как достичь мира на Донбассе? Как добиться освобождения оккупированных территорий Донбасса и их интеграции в Украину?" (42%); "Как преодолеть коррупцию в Украине?" (40%); "Как добиться роста экономики?" (40%); "Программа развития Украины на все годы своего президентства и на более далекую перспективу" (39%); "Какие проблемы страны кандидат в президенты будет решать в первую очередь, если будет избран президентом?" (31,5%).

Общенациональный опрос населения Украины был проведен Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии. Полевой этап исследования проходил с 20 по 26 марта 2019 года. Всего были опрошены 1600 респондентов во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территориях, контролируемых Украиной.

Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,7% для показателей, близких к 50%; 3,2% - для показателей, близких к 25%; 2,2% - для показателей, близких к 10%; 1,7% - для показателей, близких к 5%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.