Завтра заседание Верховной Рады состоится в 16:00

Завтра заседание Верховной Рады Украины состоится в 16.00.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь председателя Верховной Рады Дмитрий Столярчук. Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что «такое решение принято на Совете коалиции, которая состоялась под председательством Председателя ВР Владимира Гройсмана и при участии премьер-министра Украины Арсения Яценюка».

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Cтолярчук в частности сказал, что на Совете коалиции решено, что завтра в первой половине дня профильные комитеты подготовят согласованные проекты решений. Пресс-секретарь также процитировал Гройсмана, который отметил: «Мы в 16.00 должны войти в сессионный зал и проголосовать за все решения».