Внеочередное заседание Рады проведут в понедельник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил пресс-секретарь Гройсмана Дмитрий Столярчук после завершения заседания Совета коалиции.

Таким образом, сказал он, в понедельник состоится пленарное заседание ВР, на котором будут рассмотрены изменения в госбюджет и связанные с ним законопроекты.

Читайте такжеВнеочередное заседание Рады может состояться 1 марта - депутатКак сообщал УНИАН, Гройсман предлагает в пятницу, 27 февраля, проработать проект изменений в госбюджет и сопровождающие законопроекты в комитетах, в субботу, 28 февраля, обсудить их на заседаниях фракций, в воскресенье, 1 марта, провести заседание Совета коалиции и согласовать позиции с тем, чтобы в понедельник на пленарном заседании парламента рассмотреть их.