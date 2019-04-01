Посол США в НАТО заявила о поиске возможностей усилить оборону в Черном море

Ожидается, что в Черном море будет курсировать больше судов стран - членов Альянса.

Представитель США в Организации Североатлантического договора посол Кей Бейли Хатчисон заявила о поиске возможностей усилить оборону в Черном море в связи с агрессией Российской Федерации против Украины.

Об этом американский посол заявила сегодня во время онлайн-брифинга в Брюсселе, стенограмму которого имеет УНИАН.

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В частности, ее спросили о дополнительных мерах по противодействию России в связи с ее действиями против Украины, о чем на прошлой неделе заявлял государственный секретарь США Майк Помпео.

"Безусловно, часть наших усилий будет касаться изучения путей, каким образом мы можем укрепить оборону в районе Черного моря, и это спровоцировано российской агрессией в Украине", - подчеркнула Хатчисон.

В частности, посол отметила, что Россия продолжает пытаться дестабилизировать Украину и милитаризировать Крым, который является частью Украины.

Также она заявила, что захват украинских судов в Керченском проливе и взятие под стражу в тюрьме украинских моряков в Москве "выходит за приемлемые рамки".

"Это неприемлемо. Мы будем изучать пути, чтобы осуществить дополнительные усилия в целом регионе Черного моря. Мы больше будем заниматься наблюдением, в Черном море будет больше судов из стран НАТО, и есть санкции, которые уже были введены против лиц, совершивших захват моряков в Керченском проливе", - подчеркнула она.

В этой связи Хатчисон напомнила призыв к России о немедленном возвращении украинских моряков из московской тюрьмы в Украину.

Как сообщал УНИАН, в конце марта госсекретарь США Майк Помпео анонсировал совместные с НАТО дополнительные меры против России в связи с ее агрессией против Украины.