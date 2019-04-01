Самолеты, питание и автопарк: сколько украинцы тратят на содержание президента (видео)

В целом содержание президентов из государственного бюджета обходится бюджету в среднем 900 тысяч гривень ежегодно.

Кто платит за президента, что можно купить на эти деньги, где живут украинские лидеры и кто занимается их столом – мы решили подробно разобрать, какие материальные блага и привилегии получает человек к президентской должности, и что ему остается после завершения срока.

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В 1999 году президент обходился украинцам в 1,5 гривны, сейчас – в десять раз дороже. Двадцать лет назад еще можно было посмотреть, сколько денег уходит на содержание президента, поскольку была отдельная статья в бюджете, но потом ее убрали. Однако, расходы никуда не делись. Из года в год их тщательно прячут в тайных и секретных указах распоряжениях.

Формально распорядителем средств является Государственное управление делами, или как говорят в народе, ДУСя. И это не просто служба, а настоящая империя, которая имеет более 60 предприятий, разбросанных по всей стране. Все они должны помогать президенту выполнять свои полномочия.

Из года в год затраты на содержание первого лица государства лишь росли. Правда, в начале своей каденции президент Петр Порошенко объявил режим строгой экономии и существенно сократил расходы. С годами они начали расти, но в долларовом эквиваленте, до двух предшественников не дотягивают. Среди пятерки, в этом рейтинге бесспорный лидер – Виктор Янукович. Своим расточительством бюджетных денег он прославился на годы вперед.

В прошлом году, согласно расходам государственного бюджета – на содержание президента и его аппарата Украина потратила 1,64 млрд гривен. Следовательно, если разделить на 365 дней – размер президентской суммы на день впечатляет – 2, 72 млн гривень.

Президентский райдер похож на звездный: охрана, самолеты и мерседесы, приемки и мероприятия расписаны на год вперед. И все это контролирует служба протокола. Чтобы узнать, сколько охранников имеет президент и сколько стоит их содержать, ТСН направила соответствующий запрос в Управление государственной охраны. Но ответа так и не получила.

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По разным данным в СМИ, количество президентских бодигардов от Кравчука до Порошенко выросло минимум в шесть раз. Сколько их у действующего президента – неизвестно. Но начиналось все со скромных 25 охранников. При Януковиче, который так озабочен своей безопасностью, штат раздулся до полторы сотни.

Сейчас администрация президента имеет в автопарке Range Rover, BMW, Toyota. Лучшие в распоряжении президента – "Мерседесы" S-класса. Хотя и не новые, покупались еще при Ющенко. Впрочем в прошлом году была попытка пополнить автопарк парочкой бронированных мерседесов за 20 миллионов гривень каждый, но торги отменили. И даже несмотря на это, обслуживание автопарка влечет ежегодно до 200 млн гривен. И это еще далеко не весь размах.

Президентские крылья – самолеты и вертолеты. Сейчас чаще всего президент пользуется украинским самолетом АН-148. Но заграница иногда летает на "Аэробусе" 319. Его когда-то заказывал Ющенко, а Янукович купил. Там есть отдельный кабинет, зал для заседаний и спальня.

Только перелеты в 2018-м стоили государству 88 миллионов гривень. Их заплатили Государственному авиационному предприятию. К этой сумме нужно еще добавить стоимость топлива, зарплату пилотам и страхования. Минимум было 25 поездок за границу – один такой визит стоит до 2,5 миллионов гривень. Цена мероприятия с участием президента в Украине - втрое меньше - до 50 тысяч грн.