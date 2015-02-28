Порошенко уверен, что первый транш от МВФ поступит в Украину уже до конца марта

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что власти осуществляют решительные шаги для стабилизации курса гривни.

Об этом глава государства сказал, общаясь в Виннице с представителями СМИ, передает корреспондент УНИАН.

”Мы проводим решительные действия для того, чтобы выделить дополнительные ресурсы, и курс вернулся на отметку 20-22 гривны. Уверен, что мы не должны допустить паники ни в обменных пунктах, ни в банках”, - отметил президент.

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Глава государства считает, что ”силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации накануне решения МВФ, используют курсовые колебания для подстрекательства общественности”.

”Национальный банк и Кабинет министров как органы власти, от которых зависит экономическая и курсовая политика, согласовали совместный план стабилизации курса”, - сказал Порошенко.

По его словам, накануне состоялось совещание с депутатами и членами правительства, на котором был разработан ряд решений, которые будут направлены на рассмотрение Верховной Рады.

”Первым позитивным сигналом для рынка должно стать положительное голосование Верховной Рады за законы, которые откроют путь для решения МВФ на поддержку Украины”, - отметил президент.

Глава государства выразил уверенность в том, что МВФ примет позитивное решение относительно расширения финансирования Украины, и первый транш поступит в Украину до конца марта. Эти деньги позволят пополнить резервы Национального банка и постепенно стабилизировать курс гривны, открыть путь международным кредитам, которые дадут толчок росту экономики.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент находится с рабочей поездкой в Винницкой области.