Правительству следует развивать микробизнес - эксперт

Экономическая ситуация в Украине неуправляемая, заявил в эфире Радио Свобода президент Центра экономического развития Александр Пасхавер, характеризуя работу украинских чиновников за год.

В панике, которая сейчас наблюдается в Украине, Пасхавер обвиняет правительство и отмечает, что теперь оно должно восстановить доверие людей.

Среди механизмов выхода из кризиса Александр Пасхавер называет развитие микробизнеса.

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«Если у вас есть социальные проблемы, то снимите все ограничения, дайте людям то, что зовется микробизнес, дайте людям возможность зарабатывать, как они хотят, без налогов и без аренды. Тогда дайте им места где-то здесь в Киеве, если это киевляне, дайте им возможность использовать свои квартиры для этого, дайте им возможность делать все, что они хотят. Можно давать еще и без залога деньги. Микрокредиты возвращаются лучше, чем любые другие кредиты», - отметил Александр Пасхавер.

27 февраля исполняется год, как премьер-министр Арсений Яценюк возглавил Кабинет министр Украины. Тогда членов своего правительства он назвал «политическими камикадзе». После парламентских выборов и формирования коалиции, Яценюк вторично возглавил Кабмин.

По состоянию на 27 февраля, Национальный банк установил курс на уровне 27 гривен 76 копеек за доллар.