Даже не поздоровались: появилось видео, как Азов "тепло" встретил Порошенко на передовой

На встрече Порошенко сказал, что запретил появляться на передовую любым кандидатам в президенты.

В сети появилось видео, на котором бойцы полка "Азов" игнорируют приветствие президента Петра Порошенко и задают ему неудобные вопросы о коррупции в "оборонке" и проваленную судебную реформу.

Соответствующее видео со скрытой камеры на своей странице в Facebook выложил украинский журналист Сергей Иванов.

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Так, бойцы "Азова" отказались приветствовать Порошенко и ответили только на приветствие командиру полка. Первый вопрос, который ему задали - по разворовыванию армии. Когда президент начал говорить о следствии по кейсу (уволенного с должности первого заместителя секретаря СНБО Олега, - ред.) Гладковского, то попросил выключить камеру.

«Интересно, откуда он знает, что переписка, показанная (журналистом Денисом, - ред.) Бигусом, и переписка в материалах дела не совпадают? Неужели кто-то нарушил тайну следствия? Если да, то кто?» - задается вопросом журналист.

Также Порошенко говорит, что запретил появляться на передовую любым кандидатам в президенты.

«Кстати, буквально на днях читал заметку Ирины Геращенко о том, что, мол, ни один кандидат кроме Порошенко не ездит на фронт. А как ездить, если он запретил?» - отметил Иванов.

С видеозаписи становится понятным, что (начальник Генштаба ВСУ Виктор, - ред.) Муженко требует солидарной поддержки Порошенко.

«Исправьте меня, если это не превышение полномочий», - подчеркнул журналист.

Кроме того, во время встречи Порошенко задавали вопрос о саботаже расследования убийств на Майдане, люстрации судей, а также о задержании ветерана "Азова" Дмитрия Кухарчука.

После разговора с президентом бойцы сказали, что не получили вразумительных ответов.

Напомним, Порошенко ездил на передовую к бойцам «Азова» 14 марта, чтобы поздравить их с Днем добровольца.