В Крыму повесили мемориальную доску в честь начала аннексии (фото)

Как сообщает корреспондент Крим.Реалії, памятную доску разместили на здании Государственного совета Крыма.

На мероприятии присутствовали руководство крымского парламента во главе со спикером Владимиром Константиновым, а также представители правительства. Открытие мемориальной доски проходило без участия "главы Крыма" Сергея Аксенова.

«26 февраля 2014 года возле здания Государственного совета Республики Крым произошло переломное событие, положившее начало исторической справедливости возвращения Крыма в состав Российской Федерации», - говорится в надписи на памятной доске.

Читайте такжеДжемилев: Совет министров и парламент Крыма год назад захватили 110 российских военных«Это дата противостояния, правильно ее назвать переломным моментом. Именно в этот день всему нашему активу, всем, кто взял на себя гражданскую смелость сопротивляться государственному перевороту в Украине и взять на себя ответственность за дальнейшую судьбу Крыма, вот в этом смысле, эта дата переломная», - сказал журналистам Константинов, комментируя февральские события 2014 года.

26 февраля 2014 года под крымским парламентом состоялся масштабный митинг противников и сторонников отделения Крыма от Украины. Среди первых были крымские татары, представители Меджлиса и проукраинские активисты, им противостояли пророссийские активисты, которых организовали лидеры "Русского единства" во главе с Сергеем Аксеновым.

На следующий день административные здания в Крыму захватили так называемые "зеленые человечки", что привело к проведению так называемого референдума 16 марта.

По его результатам Россия включила полуостров в свой состав. Ни Украина, ни Европейский Союз, ни США не признали это голосование и считают, что Россия аннексировала Крым.

После этого США и Европейский союз ввели ряд экономических санкций в отношении России. Запад продолжает настаивать на том, что Крым является частью Украины.