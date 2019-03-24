Аналитик объяснил, почему Саакашвили могут вернуть гражданство Украины после выборов

Любой другой президент, который придет к власти в стране после Порошенко, вернет Саакашвили гражданство, считает эксперт.

Политический аналитик, бывший нардеп и глава художественного объединения «Последняя баррикада» Александр Доний считает, что бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили незаконно остался без гражданства Украины.

В Украине никто не может быть лишен гражданства, поэтому просто был ликвидирован указ президента Петра Порошенко о предоставлении гражданства Саакашвили, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По его словам, такие действия являются антиконституционными и любой другой президент, который придет к власти в стране после Порошенко, отменит такое решение.

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"Михеил Саакашвили — очень энергичный человек. Его боялись, когда он был в Украине… Именно благодаря мятежной (частично даже разрушительной) энергии Саакашвили разрушил предыдущий криминальный порядок в Грузии", — отметил аналитик.

Доний подчеркнул, что такая энергия опасна. "Правда, за этой энергией часто не видят смысла того, что он предлагает и говорит", — сказал экс-нардеп.

"Например, недавний мародерский скандал в "оборонке" и хищения, которые доказали журналисты — еще три года назад в программе Савика Шустера… Михеил Саакашвили с документами и фактами рассказывал именно о Гладковском (уже бывший первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский — Ред.), который занимается сделками и контрабандой через Молдову. Он об этом говорил три года назад! Но тогда такого внимания общества, какое сейчас перед выборами, к этому делу не было", — заявил эксперт.

Аналитик добавил, что "энергия у Михо огромная, а коэффициент полезного действия — недостаточный, по крайней мере, таким он оказался в Украине". "Поэтому уровень его популярности был не слишком высоким после того, как он перешел в откровенную оппозицию к президенту", — полагает собеседник.

"В то же время его энергетика была настолько колоссальная, что он собирал митинги и демонстрации, которые не могли собрать все остальные оппозиционные к Порошенко лидеры вместе взятые. Очевидно, когда Саакашвили вернется в Украину, он не будет сидеть, сложа руки, поэтому, понятно, что его боятся…", — считает Доний.

"Напомню о беспрецедентном отзыве указа о предоставлении гражданства Саакашвили. Беспрецедентное — потому что никто в Украине не может быть лишен гражданства. Здесь был финт — не лишение гражданства, а ликвидация указа о предоставлении гражданства. Словесная эквилибристика и казуистика. А по содержанию — антиконституционный акт. Поэтому очевидно, что любой другой президент, который придет к власти в стране после Порошенко, отменит этот акт", — объяснил бывший нардеп.