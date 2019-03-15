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Саакашвили назвал условие возвращения в Украину сразу после первого тура выборов

11:15, 15 марта 2019
Политика
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Михеил Саакашвили в Варшаве / REUTERS

Об этом он сказал в эфире политического ток-шоу "Право на власть" на "1+1", передает ТСН.

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"Когда действующего президента выбирали, у него был лозунг "Президент с первого тура". То сейчас у народа Украины лозунг "долой Президента с первого же тура". Когда он получит поражение в первом туре, то уже на второй день я собираюсь в Киев. Я убежден, что незаконные приказы, которые он давал относительно запрета моего возвращения в Украину, ни один пограничник не будет выполнять", - заявил Саакашвили.

По его словам, электронный билет в Киев, который попал в средства массовой информации, не фейковый.

"Возвращаюсь в Украину, потому что это мое законное право после того, как суды повесили на меня фальсифицированное дело. Луценко назвал меня агентом ФСБ. Так вот, я агент, который никуда не убегал и хотел, чтобы меня судили. Я хочу отстаивать свои права. У меня нет никаких политических амбиций в Украине", - сказал бывший руководитель Одесской области.

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Теги: #Украина#Михеил Саакашвили