В Кремле заявили, что при Порошенко отношения между Украиной и РФ не улучшатся

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, для Кремля лучше, чтобы к власти в Украине пришел «тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость, который не будет президентом войны, а станет президентом мира и будет выстраивать отношения со всеми соседями, в том числе с РФ».

В Кремле заявили, что при действующем президенте Украины Петре Порошенко отношения между Украиной и РФ не улучшатся, и ожидают прихода «президента мира».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент, вчера находясь в Крыму, весьма исчерпывающе охарактеризовал свое отношение к перспективам выстраивания хоть каких-то отношений с нынешним руководством Украины – это было сделано красноречиво и не нуждается в дополнениях», - сказал Песков.

На вопрос, есть ли среди кандидатов в президенты Украины человек, при котором отношения между Украиной и РФ могли бы развиваться более плодотворно, чем сейчас,

Песков сказал, что при нынешнем руководстве Украины отношения точно не улучшаться.

«Что касается при ком (из кандидатов в президенты Украины в случае победы на выборах – УНИАН) может быть лучше - можно сказать однозначно, что при нынешнем лучше быть не может», - отметил он.

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По словам Пескова, для Кремля лучше, чтобы к власти в Украине пришел «тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость, который не будет президентом войны, а станет президентом мира и будет выстраивать отношения со всеми соседями, в том числе с РФ».

Как сообщал УНИАН, 18 марта во временно оккупированном Крыму президент России Владимир Путин заявил, что с действующим руководством Украины не удастся добиться «позитивного результата» в отношениях Украины и РФ, поэтому нужно ждать, когда «схлынет волна русофобии».

«Украинцы в России – это третья этническая группа, русские, потом татары, 3 млн украинцев (согласно последней переписи, в РФ проживает 1,8 млн украинцев – УНИАН). Я уверен: украинцы не чувствуют в России какую-то ущемленность ни в чем (в РФ нет ни одной украинской школы – УНИАН), в том числе и в Крыму», - сказал Путин.

Он заявил, что русский и украинский народы никогда не ссорились.

«У нас непонимание только с сегодняшним руководством Украины, с которым вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата в развитии наших отношений. То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение. Так и хочется спросить по-украински: «З глузду з’їхав чи що?» – с ума сошел», - сказал Путин.

Путин добавил, что, как только «здравый смысл восторжествует, мы на уровне руководства тоже будем выстраивать отношения».

«Надеюсь, что вот эта волна предвыборных ситуаций и комбинаций в Украине, замешенная на русофобии, схлынет, и будут созданы хоть какие-то условия для развития межгосударственных связей», - отметил он.