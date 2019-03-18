Россия разместила в оккупированном Крыму дальние бомбардировщики Ту-22М3

Эскадрилья российских дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 дислоцирована на крымской авиабазе в Гвардейском, что в 13 км от Симферополя.

Россия разместила на территории оккупированного Крыма дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на глава комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности и бывший командующий ВВС РФ Виктора Бондарева.

По его словам, это стало "симметричным ответом" на установку в Румынии серии противоракетных комплексов США.

Эскадрилья российских дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 дислоцирована на крымской авиабазе в Гвардейском, что в 13 км от Симферополя.

Бондарев подчеркнул, что развернутые в оккупированном Крыму бомбардировщики будут модернизированы в течение нескольких лет, что даст возможность поражения систем ПВО и ПРО "в любой точке Европы".

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"Радиус боевого действия Ту-22М3, дальность крылатых ракет на его борту позволяют нести боезаряд в любую точку Европы, тем самым поражая любой объект вражеских систем ПРО и ПВО, а с учетом его модернизации в течение нескольких следующих лет до уровня М3М и оснащения новыми типами авиационных средств поражения сделает его универсальным средством для ударов по всем типам целей на удалении в тысячи километров", - цитирует издание российского чиновника.

Бондарев сообщил, что теперь на захваченном полуострове базируется "сильная группировка" российских войск, которая постоянно укрепляется. В частности, там развернуты ЗРК С-300 и С-400, "Бук-М2", "Панцирь-С1", ОТРК "Искандер" двух модификаций.

Он добавил, что ракетные комплексы "Искандер" полностью контролируют побережье Черного моря на всем его протяжении, включая пролив Босфор.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав там так называемый "референдум о его самоопределении". Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма.