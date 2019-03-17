Коррупция в "оборонке": в НАБУ обнародовали подробности материалов, полученных от ГПУ

Основная часть переписки в этих 87 страницах касается расследований противоправной деятельности компаний, подконтрольных двум народным депутатам, подчеркнули в антикоррупционном ведомстве.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины дали разъяснения относительно 87 страниц материалов, полученных от Генеральной прокуратуры в 2017 году.

В разъяснении НАБУ, обнародованном на сайте ведомства, говорится, что на днях СМИ опубликовали те же 87 страниц материалов, которые Генпрокуратура весной 2017 года передала в Антикоррупционного бюро.

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«Основная часть переписки в этих 87 страницах касается расследований противоправной деятельности компаний, подконтрольных двум народным депутатам. Речь идет о фактах завладения 300 млн куб. м газа (уголовное производство № 52016000000000479 от 12.12.2016) и одного из эпизодов завладения средствами «Укрзализныци» (№52016000000000089 от 31.03.2016)», - говорится в сообщении.

В НАБУ уточнили, что «в первом случае к уголовной ответственности привлекаются должностные лица и неформальные кураторы ООО «Энергия-Новый Раздол» и ООО «Энергия-Новояворовск», бенефициарами которых являются два народных депутата (один из них - председатель Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта)». «Досудебное расследование по этому делу завершено, материалы открыты стороне защиты для ознакомления, после чего его направят в суд. Установленная сумма убытков – 1,4 млрд грн. В этом производстве наложен арест на две ТЭЦ, которые фактически принадлежат народным депутатам и использовались для совершения преступления их подчиненными. ТЭЦ переданы в управление АРМА», - говорится в разъяснении.

Во втором уголовном производстве (по фактам завладения средствами «Укрзализныци») дело в отношении двух лиц направлено в суд, добавили в НАБУ.

«В целом, в упомянутых двух уголовных производствах детективы НАБУ привлекли к ответственности 15 человек. Общая сумма убытков из-за коррупции, изобличенной детективами Бюро во время этих расследований, составляет 1,5 млрд грн», - сообщили в Бюро.

Как сообщал УНИАН, 7 марта директор НАБУ Артем Сытник заявил, что готовятся информационные «вбросы» в отношении Бюро в связи с производствами о хищениях в «Укроборонпроме».

Сытник отметил, что эти информационные «вбросы» направлены на дискредитацию этого правоохранительного органа и будут базироваться на основе данных Евгения Шевченко. По словам Сытника, Шевченко никогда не работал в НАБУ, но при этом он сотрудничал с детективами в ряде уголовных производств.

Также Сытник опроверг информацию о том, что НАБУ якобы два года расследовало факты злоупотреблений в «Укроборонпроме», которые были обнародованы в конце февраля проектом «Наши гроши с Денисом Бигусом». «Из материалов производства, которое было и есть, по нашим данным, в ГПУ было выделено 87 листов, и как материалы, а не как уголовное производство, были направлены в НАБУ. В основном эти (переданные НАБУ от ГПУ) листы касались переписки Евгения Шевченко с отдельными лицами», - отметил директор НАБУ.

13 марта руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил об отсутствии в материалах уголовного производства в отношении хищений в Государственном концерне «Укроборонпром» переданных из прокуратуры 87 листов переписки фигурантов дела.

«Документы, действительно, не были предоставлены (до САП - УНИАН), были действительно переданы какие-то материалы, выделенные из уголовного производства военной прокуратурой... это, действительно, было так, я до сих пор не получил ответа директора НАБУ, где эти материалы, но я получил ответ главного военного прокурора Матиоса, который подтвердил, что эти материале направлялись - это 87 листов переписки, где упоминались О.В. (вероятно, бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Владимирович Гладковский - УНИАН), Игорь (вероятно, сын Гладковского - УНИАН)», - заявил он.