Коррупция в оборонной сфере: Холодницкий объяснил "провал" САП и НАБУ в расследовании хищений (видео)

Антикоррупционный прокурор утверждает, что в бюро скрыли информацию.

Специальная антикоррупционная прокуратура осуществляет надзор за Национальным антикоррупционным бюро Украины, но не может полностью контролировать деятельность детективов.

Об этом заявил в программе "Право на власть" на канале "1+1" руководитель САП Назар Холодницкий.

"Если говорить о производстве, в котором фигурировала "Оптимумспецдеталь", то здесь, я это признаю, это провал в расследовании, это провал в процессуальном руководстве также", - признал он. "Мне жаль признавать, но про эти 87 страниц той переписки прокуроры САП не знали, потому что они на руки переданы главным военным прокурором Матиосом руководителю детективов Калужинскому. Где дальше эти материалы делись в стенах НАБУ, мы не знаем", - добавил он.

Холодницкий пояснил, что у сотрудников САП не было возможности отследить судьбу этих материалов. "Поймите правильно: детективы – это те, кто дают прокурорам материалы, с которыми надо идти в суд. Если эти материалы где-то теряются в стенах НАБУ, прокурор никоим образом не может их увидеть. Хотя закон обязывает детективов предоставлять все материалы", - рассказал он. "САП осуществляет надзор. Но САП не может проконтролировать моментов, когда материалы фактически прячутся от прокуроров, физически прячутся. И САП не может проконтролировать моменты, когда эти материалы фактически исчезают", - отметил прокурор.

Он также добавил, что судьба указанных материалов прокурорам до сих пор не известна. "Я не могу добиться от руководства НАБУ, где эти материалы", - сказал Холодницкий. "Если бы не Бигус.инфо, мы бы про эти материалы даже не узнали", - признал он.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками.

Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом, группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 миллионов гривень. Олега Гладковского журналисты называют другом президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".