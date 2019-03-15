Около половины украинцев считают, что запрет российских телеканалов в Украине является ошибкой - опрос

Примерно каждый третий считает, что их запрет является необходимым шагом для защиты государства.

Около половины опрошенных украинцев считают, что запрет российских телеканалов в Украине является ошибкой и приводит лишь к ограничению прав граждан.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Отмечается, что в марте 2019 года в исследовании КМИС респондентам было предложено ответить на несколько вопросов политики регулирования информационной сферы государства. В феврале 2018 года эти же вопросы исследовались в опросе, который проводил КМИС по заказу ОО "Детектор медиа" "Противодействие российской пропаганде и медиаграмотность». Затем аналогичные вопросы были поставлены респондентам в опросе КМИС в сентябре 2018 года.

Так, в марте 33,9% опрошенных считали, что в Украине происходит наступление на свободу слова (этот процент остался таким же, как и в сентябре 2018 года), 35,4% - придерживались противоположного мнения, что в Украине слишком много прокремлевских пропагандистских СМИ, а государство и общество на это слабо реагируют (в сентябре этот показатель составлял 30,2%).

Читайте такжеУкраина запретила ввоз почти 20 книг из РФ

«Значительная часть респондентов затруднилась определиться со своей позицией: около 28,8% не смогли выбрать ответ или отказались отвечать, хотя процент таких респондентов существенно уменьшился за последний год (в феврале 2018 года он составлял 37,7%)», - говорится в результатах исследования.

Социологи отмечают, что около половины опрошенных в марте (53,5%) считают, что запрет российских телеканалов в Украине является ошибкой и приводит лишь к ограничению прав граждан и процент респондентов, которые выбирают этот ответ, постепенно растет с февраля 2018: в феврале таких было 43,7%, в сентябре - 49,6%.

«Приблизительно каждый третий (31,7%) придерживается противоположного мнения и считает, что запрет российских телеканалов в Украине является необходимым шагом для защиты государства. Процент тех, кто выбирает этот вариант, снизился с 36,6% в феврале 2018 года», - сообщили в КМИС.

В то же время, 14,7% респондентов затруднились с ответом или отказались отвечать на этот вопрос.

Также отмечается, что 27,7% участников исследования в марте высказывали мнение, что запрет отдельных артистов и российских фильмов в Украине является необходимым шагом для защиты государства, тогда как 59,6% респондентов назвали такой запрет ошибкой, которая ограничивает права граждан. Причем, доля тех, кто считает запрет необходимым шагом, практически не изменилась за год (в феврале 2018 года было 29,2%), а доля тех, кто считает запрет ошибкой, выросла с 53% в феврале 2018 года. 12,6% респондентов затруднились с ответом или отказались отвечать на этот вопрос.

Кроме того, 28,8% украинцев сходятся во мнении о том, что запрет российских соцсетей является необходимым шагом для защиты государства (в феврале 2018 года было 30,2%). Противоположной точки зрения, что запрет российских соцсетей является ошибкой и приводит лишь к ограничению прав граждан, придерживаются около 53,2% опрошенных (причем, процент вырос с 45,8% в феврале 2018 года). 17,9% затруднились с ответом или отказались отвечать на этот вопрос.

«По вопросу о целесообразности введения квот на украинском языке на радио и ТВ 32,2% участников считают такой шаг целесообразным, 42,2% - нет. Если между февралем и сентябрем 2018 года поддержка введения квот несколько выросла, то в марте 2019 года она вернулась практически к уровню февраля 2018 года», - констатируют социологи.

В то же время 25,6% респондентов затруднились с ответом или отказались отвечать на этот вопрос.

*** Киевский международный институт социологии с 28 февраля по 11 марта провел по заказу клиента всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошено 2004 респондентов, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 4,7% для показателей близких к 50%, 4,1% - для показателей близких к 25%, 2,9% - для показателей близких к 10%, 2,1% - для показателей близких к 5%.