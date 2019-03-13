Госдеп: Россия использует газопроводы для "политического давления на народ Украины"

Госсекретарь США подчеркнул, что Соединенные Штаты выступают против зависимости европейских союзников от газопровода "Северный поток-2".

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявляет, что Российская Федерация после вторжения в Украине использует газопроводы для политического давления на официальный Киев.

Об этом госсекретарь США заявил на энергетической конференции в Хьюстоне (штат Техас).

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«Мы не хотим, чтобы наших европейских союзников подсадили на российский газ через проект «Северный поток-2», так же мы больше не хотим быть зависимыми от Венесуэлы для наших нефтяных поставок», - отметил Помпео.

В этой связи он подчеркнул важность диверсификации энергетических поставок.

«Мы все знаем историю о России, которая вторглась в Украину, чтобы получить доступ к нефтегазовым ресурсам», - сказал Помпео.

По его словам, эти действия России лишили Украину возможности самостоятельно использовать собственные ресурсы в интересах украинских граждан.

«Скорее, Россия использует эти трубопроводы, чтобы оказывать давление, политическое давление на народ Украины», - подытожил госсекретарь США.