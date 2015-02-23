Киев призывает включить Украину в приоритеты деятельности ООН
12:41, 23 февраля 2015Политика
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Киев обращается к генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну с просьбой включить Украину в приоритеты своей деятельности.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.
Читайте такжеПапа Римский приедет в Украину с визитом"Мы сегодня обращаемся к генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну - включить Украину в приоритеты своей деятельности. Мы понимаем, что сегодня есть очень много стран, которые находятся в стадии войны, есть миллионы граждан этих стран, которые нуждаются в помощи, но мы бы хотели, чтобы Украина была в приоритете тех стран, которым ООН сегодня в первую очередь помогает. Просим также признать, что Россия как страна-агрессор не имеет права принимать участие в миротворческой миссии в Украине", - сказал он.
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