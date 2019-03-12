В Европарламенте высказываются за необходимость сохранения твердой позиции ЕС относительно санкций против РФ

В Европарламенте подчеркивают, что Россия должна полностью восстановить территориальную целостность Украины.

В Европейском парламенте высказываются за необходимость сохранения твердой позиции Европейского Союза относительно санкций против Российской Федерации, введенных из-за оккупации украинских территорий.

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Об этом на дебатах Европарламента в Страсбурге заявила латвийский депутат от политической группы Европейской народной партии Сандра Калниете, которая является докладчиком относительно состояния политических отношений между ЕС и РФ.

“Сегодня после пяти лет со времени оккупации Крыма мы подчеркиваем, что не будет возврата к обычному порядку ведения дел, пока Россия полностью не восстановит территориальную целостность Украины”, - подчеркнула она.

Докладчик заявила, что ЕС должен пересмотреть основы отношений с Россией, поскольку она больше не может считаться стратегическим партнером. “Устаревшее соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Россией нужно пересмотреть и все будущие рамки для отношений ЕС-Россия должны базироваться на полном уважении международного права и принципов ОБСЕ”, - отметила евродепутат.

“Время для приятного и дипломатического языка завершолся. К сожалению, нет места, пространства или времени для новых масштабных инициатив сотрудничества с Россией. Практически нет возможностей для любого сотрудничества в то время как Россия продолжает оккупацию части Украины и гибридные атаки на другие европейские страны”, - подчеркнула она.

При этом, докладчик отметила, что ЕС должен продолжать выборочное взаимодействие с Россией в сферах жизненно важных для Евросоюза, среди которых глобальные вызовы климатических изменений, энергетическая безопасность, нераспространение оружия массового уничтожения, борьба с терроризмом и тому подобное.

“Мы должны занимать твердую позицию в отношении санкций, которые должны продолжаться до того времени, пока будут продолжаться нарушения Россией международного права”, - подчеркнула она.

В этой связи она выразила позицию, что необходимо вводить больше санкций в случае больших нарушений со стороны России, и наоборот – меньше санкций за меньше нарушений.

Также докладчик заявила, что, учитывая серьезное ухудшение ситуации с правами человека в России, Совет ЕС должен перейти к утверждению европейского аналога акта Магнитского, создав санкционный режим против лиц, ответственных за нарушение прав человека.

Вместе с тем, она заявила, что проект “Северный поток-2” должен быть остановлен, поскольку усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС и не соответствует энергетической политике и внешней политики безопасности ЕС.

Кроме того, по ее словам, на востоке Украины речь может идти лишь о политическом урегулировании конфликта. “И мы должны принимать меры по укреплению доверия на Донбассе вдоль линии разграничения. ЕС должен продвигать идею миротворческой операции под эгидой ООН в этом регионе на востоке Украины”, - подчеркнула она.