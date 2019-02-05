В ЕП выступили за выборочное сотрудничество с РФ и дальнейшие санкции

Европарламентарии осуждают действия России в Азовском море и ее неоднократные нарушения территориальных вод и воздушного пространства стран Балтийского региона.

Комитет Европарламента выступил за выборочное сотрудничество с РФ / фото УНИАН

Комитет по международным делам Европейского парламента в понедельник принял резолюцию, в которой парламентарии призывают к выборочному взаимодействию с Россией, поддержке санкций против РФ и отмене строительства "Северного потока-2".

За документ, который описывает состояние политических отношений между ЕС и Россией, проголосовали 27 членов комитета, 4 выступили против, 15 воздержались, сообщила пресс-служба Европейского парламента, пишет Европейская правда.

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В документе утверждается, что ЕС должен сотрудничать с Россией только в тех областях, представляющих общий интерес, а также необходимо пересмотреть действующее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (PCA).

Европарламентарии осуждают действия России в Азовском море и ее неоднократные нарушения территориальных вод и воздушного пространства стран Балтийского региона.

В документе подчеркивается, что полное выполнение Минских соглашений и более широкое уважение международного права остаются ключевыми предпосылками для более тесного сотрудничества ЕС с Россией.

Между тем, нынешние санкции должны остаться в силе, и ЕС должен быть готов к дальнейшим действиям, особенно с помощью целенаправленных санкций против отдельных лиц.

В этом контексте члены Европарламента призывают соответствующие страны ЕС прекратить все программы выдачи "золотых виз или паспортов" и призывают Европейскую комиссию и службу внешних действий подготовить предложение европейской версии "Закона Магнитского".

Хотя члены Европарламента по иностранным делам больше не хотят рассматривать Россию как стратегического партнера, они подчеркивают, что ЕС сегодня является крупнейшим торговым партнером России и сохранит эту позицию в ближайшем будущем. Однако евродепутаты повторяют свой призыв об отмене проекта "Северный поток-2", поскольку он усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа и грозит внутреннего рынка ЕС.

Европейский парламент рассмотрит резолюцию на Страсбургской пленарной сессии в марте.