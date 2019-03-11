В СНБО Гладковський отвечал за сотрудничество с НАТО и координацию ОПК

Напомним, 4 марта Порошенко уволил Гладковского с СНБО.

Уволенный со скандалом первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский отвечал за координацию военно-технической и военно-промышленной политики и функционирование оборонно-промышленного комплекса, а также участие в Совместной рабочей группе Украина — НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

Об этом сообщает Глеб Каневский, председатель экспертной организации StateWatch со ссылкой на письмо аппарата СНБО, пишет Экономическая правда.

"Учитывая, что Олег Гладковський от 2015 года участвовал в определении развития ОПК, а его корпорация "Богдан Моторс" стала основным поставщиком авто в рамках государственного оборонного заказа — это может свидетельствовать о продолжающемся конфликте интересов полномочий и частного интереса, который годами не замечали в СНБО", — подытожил Глеб Каневский.

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Среди других полномочий Гладковского были: участие в осуществлении мероприятий по контролю за выполнением центральными и местными органами исполнительной власти решений СНБО, введенных в действие указами президента; руководство работой Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля; участие в международном сотрудничестве по вопросам функционирования оборонно-промышленного комплекса, военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. В расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський.

4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.

Олег Гладковський вместе с Игорем Кононенко являются ближайшими партнерами президента и управляют бизнесом Порошенко после его избрания.

В оправдание Олег Гладковський заявил, что дело, в котором фигурирует его сын Игорь, "искусственно скомпилировано из лживых провокационных фактов" и его пытаются использовать в избирательной кампании.

4 марта журналисты обнародовали еще одну серию расследования. В ней утверждалось, что Олег Гладковський лично не реже одного раза получал "откат" по хищению в оборонном комплексе в размере 30 тыс. долларов.

По данным фактам НАБУ начало собственное расследование. В домах Гладковских были проведены обыски.

Во время скандала стало известно, что "Богдан Моторс" Гладковского получил в начале этого года 510 млн гривень на выполнение тайных соглашений с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа на поставку автотранспорта.

Напомним, что ранее сын бывшего заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський заявил, что, по его мнению, за расследованием против него и его отца стоит олигарх Игорь Коломойський.