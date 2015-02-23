Россия готовится отправить на Донбасс очередной конвой

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского МЧС.

"24 февраля из Ногинского спасательного центра МЧС России в Ростовскую область отправляется автомобильная колонна с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей", - сказал собеседник агентства.

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Как сообщал УНИАН, украинские пограничники и таможенники не принимали участия в оформлении 15 так называемого “гуманитарного конвоя” из России, который в нарушение международных норм въехал на территорию Луганской и Донецкой областей.

Справка УНИАН. Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержимое которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности осматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские «гумконвои» - это лишь поддержка боевиков. Главным образом, грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

15 февраля в Украину въехал 14-й так называемый «гумконвой» из России.