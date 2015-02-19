Россия направила в Ростов-на-Дону "воздушный" гумконвой для Донбасса

Об этом заявил заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Олег Воронов, передает РИА «Новости».

"С подмосковного аэродрома "Раменское" в Ростов-на-Дону вылетели два самолета Ил-76, которые доставят около 70 тонн груза", - сказал он.

Как утверждают в МЧС РФ, «в основном, это продукты, включая детское питание, а также медикаменты и предметы первой необходимости».

В Ростовской области «эта гуманитарная помощь будет перегружена на автомобили, которые войдут в состав колонны для Донбасса», отмечается в сообщении.

"В настоящее время продолжается экстренное формирование дополнительной колонны для жителей Дебальцево и других населенных пунктов", - сказал Воронов.

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Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что колонна МЧС в ближайшие сутки двинется в Донецк и Луганск с «гуманитарными грузами, которые оттуда будут доставляться в Дебальцево и ряд других населенных пунктов, где не хватает продовольствия, предметов первой необходимости, отсутствуют условия жизнеобеспечения».

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании российского правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил российскому МЧС подготовить предложения по оказанию гуманитарной помощи «голодающим» в целом ряде населенных пунктов на оккупированной части Донбасса.

Справка УНИАН. Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержание которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские «гумконвои» являются лишь поддержкой боевиков. Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

15 февраля в Украину вторгся уже 14-й так называемый «гуманитарный конвой» из России.