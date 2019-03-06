В Одессу зашли ракетный катер "Марти" и фрегат "Барбарос" ВМС Турции (видео)

Заход в порт осуществляется в рамках учений турецких ВМС «Голубая родина». Корабли пробудут в Одессе до 8 марта.

Утром возле 16-го причала морского вокзала Одесского порта ошвартовались фрегат TCG Barbaros (F244) и штурмовой катер TCG Marti.

Читайте такжеВ Черное море вошли корабли постоянной противоминной группы НАТО

Как сообщили УНИАН в командовании ВМС ВС Украины, в Одессе корабли, прибывшие с дружеским визитом, пробудут до 8 марта.

В Генеральном консульстве Турецкой Республики в Украине в Одессе заявили, что заход в порт осуществляется в рамках учений турецких ВМС «Голубая родина» (Mavi Vatan).

Для свободного посещения фрегат Barbaros и катер Marti будут открыты 6 марта с 14:00 до 17:00, а также 7 марта - с 09:30 до 12:00 и с 14:00 до 17:00.

«Все жители Одессы, граждане Украины приглашаются для посещения кораблей», - отметили в консульстве.

Фрегат TCG Barbaros (F244) разработан на базе немецкого проекта МЕКО 200 TN, введен в строй в 1997 году. Водоизмещение около 3,4 тыс. тонн, длина - 117, ширина 15 метров, осадка 4,25 метра.

Оснащен ракетным, противолодочным и противовоздушным вооружением. Может нести вертолет типа S-70B Seahawk или Agusta-Bell AB 212 ASW.

Катер TCG Marti принят на вооружение в 1978 году. Длина - 58, ширина - 7,6, осадка - 2,7 метра, водоизмещение - 436 тонн. Оснащен артиллеристским и зенитным вооружением.