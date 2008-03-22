Серьезность и комплексность угроз, которые стоят перед Украинским государством в информационной сфере, требует возобновления активной работы Межведомственной комиссии по вопросам информационной политики и информационной безопасности при СНБО Украины.

Об этом сказала в своем докладе на заседании СНБО 21 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА.

Отметив, что в последний раз вопрос обеспечения национальной безопасности в информационной сфере был предметом рассмотрения на заседании СНБО Украины еще в 2001 году, Р.БОГАТЫРЕВА очертила 5 комплексов вопросов, требующих неотложных решений. Это, в частности, наполнение национального и мирового информационного пространства; внедрение европейских стандартов в информационной сфере; развитие информационной инфраструктуры; обеспечение прав граждан на конфиденциальность информации; усовершенствование системы государственного управления в информационной сфере.

По словам секретаря СНБО, “магистральным путем должно стать производство собственного информационного продукта – увеличения его количества, повышения его качества и конкурентности. Для этого нужно создать необходимые организационные и финансовые условия, которые будут стимулировать производителей и распространителей”. “Жизненно важным является расширение производства программ для государственных потребностей. Государство не может не заботиться о патриотическом и культурном воспитании детей и молодежи”, - говорится далее в докладе. - Кроме того, требованием времени является резкое увеличение присутствия украинского продукта в мировом информационном пространстве. Остается актуальной проблема последовательного осуществления внедрения европейских стандартов в информационной сфере путем системных демократических превращений. Вместе с тем, очевидно, что это необходимо делать максимально взвешенно, не забывая о национальных интересах”.

Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что “систему нормативного обеспечения национальной безопасности нужно углубить и расширить Доктриной информационной безопасности Украины, которую нужно создать на основе Стратегии национальной безопасности Украины, утвержденной Указом Президента Украины № 105 от 12 февраля 2007 г.” Также она подчеркнула, что “низкая эффективность системы государственного управления в информационной сфере обусловлена тем, что в государстве кроме 5 основных органов государственной власти (Национальный совет, Минтранссвязи, Минюст, Госкомтелерадио, и НКРС) действует свыше 20, которые причастны к выполнению тех или иных задач и программ”. Поэтому, по ее словам, “вместо конструктивной работы на благо Украины львиную долю своих усилий они тратят на межведомственные споры”.