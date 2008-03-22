Литвин хочет подобрать то, что отвалится от БЮТ

Лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН поставил задачу перед делегатами областной отчетно-избирательной конференции в Луганске получить 15% поддержки населения области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил в своем выступлении на конференции.

По его мнению, учитывая ситуацию в Украине рейтинг БЮТ будет падать и задача Народной партии «подобрать эти настроения».

Анализируя ситуацию в стране, В.ЛИТВИН среди прочего отметил, что на протяжении всего времени независимости Украина находится в перманентном кризисе, сейчас продолжается процесс переписывания законов «под себя», ведущие политические силы выясняют между собой отношения на всю страну и пик этого противостояния будет наблюдаться в мае. По его мнению, Партия регионов слабо адаптирована к работе в оппозиции, а коалиция ведет себя как классическая оппозиция - она не способна принять никакого решения, а способна лишь на распределение должностей.