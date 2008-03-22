Эксперт: необходимо определиться с ролью президента

В интервью украинскому журналу «Профиль» председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко заявил, что оптимальная для Украины модель государственного устройства не требует принятия новой Конституции. «Этого можно достигнуть, не принимая новую Конституцию. Достаточно точечных изменений Основного закона», – заявил эксперт.

Колиушко также отметил моменты, которые необходимо проработать при внесении в Конституцию изменений: «Необходимо определиться с ролью президента: может быть несколько моделей при смешанной форме правления. Одна из них – когда президент действует как глава государства и всегда на основе представления компетентного органа. То есть за все отвечает система органов исполнительной власти, а президент утверждает самые важные документы: по представлению правительства подписывает международные договора. В таком варианте правительство действует на основе своей программы, а президент выполняет контролирующие функции, имеет право остановить правительство в случае неправомерных действий. Однако президент не должен иметь императивных возможностей работать вместо правительства: он может делать предложения, встречаться с премьер-министром, министрами, указывать на проблемы».

Кроме того, по мнению эксперта, необходимо сохранить прямые выборы президента, а правительство должно оставаться производным от парламента, т.е. определять его состав должны результаты выборов Верховной Рады.