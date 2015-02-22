В этот день ровно год назад Рада отстранила Януковича от власти, а Тимошенко вышла на свободу (видео)

Причиной решения стал отказ Януковича подписывать принятый накануне закон о возвращении к Конституции 2004 года.

В тот день Конституцию все же вернули, а вот самого Януковича в Киеве после того уже не видели.

В ночь на 22 февраля он сбежал в Харьков, где дал первое интервью с заявлениями о "легитимности" и "нацистском перевороте".

"Это не оппозиция - это бандиты", - жаловался тогда Янукович.

Он обещал, что останется на территории Украины, призвал "всех международных наблюдателей, всех посредников" остановить "переворот".

В разговоре с журналисткой экс-гарант грозился устроить тур по "юго-востоку", однако его планам не суждено было осуществиться - в следующий раз Янукович вышел на люди уже в Ростове-на-Дону.

Тем временем в Межигорьеповсплывала его черная бухгалтерия.

Документы о взятках на тендерах, расходы на спецквартиры и вольеры для страусов, расходы на строительство объектов Межигорье, поборы и т.п. - все это добро любезно прибило к причалу Киевского водохранилища прямо в руки майдановцев, которые тогда уже свободно гуляли по "бесхозной" резиденции.



22 февраля 2014 года был ознаменован и началом недолгого главенствования государством Александра Турчинова.

Верховная Рада приняла постановление об избрании его спикером, и по Конституции он взял на себя обязанности президента.

"Власть возобновляет работу в Украине" - такими были первые слова Турчинова на посту спикера.

Впоследствии Рада конституционным большинством приняла постановление об освобождении Тимошенко на основании решения Европейского суда по правам человека и решения Комитета министров Совета Европы, и ее в тот же день выпустили.

"Самое большое счастье - вернуться в новую Украину без криминалитета. Сейчас я мечтаю только об одном: чтобы все, кого народ приведет к власти своими жизнями, своей кровью, чтобы они ни в коем случае не пошли делать то же самое, что делала власть до всех этих великих событий", - заявляла тогда Тимошенко в первом после выхода из колонии интервью журналистам.

Тем же вечером она прилетела в Киев, и, сидя в коляске, выступила с первой речью со сцены Майдана.