Россия запустила тестирование метода гибридной войны с Крыма – СМИ

Об этом говорится в статье Валерия Ширяева в "Новой газете", сообщает "Украинская правда".

"Впервые среди этих людей оказались характерные черты будущего контингента российских добровольцев в Донбассе... Набрали в том числе судимых и даже тех, кто находится в розыске... Российские журналисты установили факт участия в вербовке Союза ветеранов Афганистана и других ветеранских организаций, их политический симбиоз с государством", - говорится в статье.

"Для России гибридная война (по крайней мере, тестирование методов) началась в Крыму. Хотя заговорили о ней в полный голос в разгар боев в Донбассе", - говорится в статье.

Ширяев отмечает, что на заседаниях Совета безопасности РФ перед принятием решения об операции "докладывали разведчики, и военные, и администрация президента", "взвешивали возможности, в первую очередь уровень поддержки националистических идей, с которыми Россия туда пришла".

"Есть источники, которые утверждают, что сначала военные шли на Украину "через не могу". А победителями-сторонниками идеи использовать армию стали Патрушев и Сергей Иванов, а вовсе не Шойгу", - говорится в статье.

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"В Крыму Путин использовал войска, находившиеся там относительно соглашения с Украиной о военной базе в Севастополе. Максимальное количество наших военных в Крыму по этой сделке - 26 000. Этого оказалось достаточно, превышение численности не зафиксировано", - утверждает автор.

"На Донбасс же пришлось бы вводить войска без всякого соглашения, а это уже чистая агрессия. На это, видимо, Путин решиться не захотел", - считает Ширяев.

Он напоминает, что в списках тайно награжденных за "Крымскую операцию" граждан России были, по данным журналистов, и те, кто проводил массовки крымских жителей, и участники захватов военных частей и административных зданий, и даже те, кто обеспечивал информационную поддержку операции, сидя в Москве.