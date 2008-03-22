Александра Кужель попала в ДТП

Экс-замминистра регионального развития и строительства, президент аналитического центра «Академия» Александра Кужель получила травму в ДТП. Об этом сообщает 24.UAссылаясь на информированный источник. По данным источника, в момент происшествия А.Кужель находилась в машине вместе со своими внуками. В результате ДТП она получила перелом.

В аналитическом центре «Академия» подтвердили факт ДТП, уточнив, что авария произошла в минувшее воскресенье на Обуховской трассе. Других подробностей в «Академии» не сообщили, отметив лишь, что все участники ДТП «живы и здоровы», а Кужель сейчас «не в том состоянии, чтобы комментировать происшествие».