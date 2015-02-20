Сегодня суд рассмотрит вопрос ареста Чечетова
14:11, 20 февраля 2015Политика
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Печерский райсуд Киева сегодня рассмотрит ходатайство следователя Генеральной прокуратуры Украины о применении к бывшему первому заместителю председателя фракции Партии регионов Михаилу Чечетову меры пресечения в виде содержания под стражей.
Чечетову сегодня было сообщено о подозрении в совершении преступлений / УНИАН
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, Чечетову сегодня было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
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