Сегодня суд рассмотрит вопрос ареста Чечетова

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, Чечетову сегодня было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

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ГПУ расследует уголовные производства, начатые по факту организации и проведения 16 января 2014 года голосования в Верховной Раде Украины за "диктаторские законопроекты", направленные на препятствование проведению мирных акций протеста.