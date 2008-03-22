На границах Житомирщины установят знаки «Область партизанской славы»

13:03, 22 марта 2008
Политика
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Глава ОГА издал распоряжение

На границах Житомирской области установят памятные знаки «Область партизанской славы».

Как сообщил журналистам председатель Житомирской облгосадминистрации Юрий ЗАБЕЛА, с этой целью им издано соответствующее распоряжение.

"Райгосадминистрациям поручено установить до 30 апреля 2008 года на границах Житомирской области памятные знаки «Область партизанской славы» в пределах отвода автомобильных дорог государственного значения», - сказал Ю.ЗАБЕЛА.

По его словам, знаки установят на автодороге «Житомир-Черновцы» на Любарщине, на автодороге «Киев-Чоп” в Брусиловском и Новоград-Волынском районах, на автодороге "Киев-Ковель" в Малинском и Олевском районах, а также в Бердичевском районе на автодороге "Выступовичи (на Мозырь) -Житомир".

Ю.ЗАБЕЛА сказал, что главному управлению строительства и архитектуры облгосадминистрации, службе автомобильных дорог в Житомирской области, райгосадминистрациям поручено провести обследование существующих въездных знаков или участков на границах Житомирской области для определения места расположения памятных знаков «Область партизанской славы».

 

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