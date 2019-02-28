В ВСК по расследованию фактов хищения в оборонной сфере считают необходимым реформировать "Укроборонпром"

Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 год Иван Винник считает необходимым реформировать "Укроборонпром".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга в четверг.

"Я считаю, что нам нужно срочно реформировать вообще эту надстройку под названием "Укроборонпром". Я думаю, что эта ситуация позволит Комитету ВР по вопросам национальной безопасности и обороны и, надеюсь, президенту Украины принять соответствующие решения, и в имплементацию закона о национальной безопасности... мы реорганизуем концерн "Укроборонпром", - отметил Винник.

Он отметил, что "реорганизация - это дипломатический термин".

"Мы его просто фактически уничтожим. А все предприятия должны подчинить, на мой взгляд, центральному органу исполнительной власти, который будет уже реализовывать регуляторную функцию в сфере безопасности и обороны", - сказал глава ВСК.

Депутат также отметил, что когда в пределах одного субъекта, а именно в юридическом лице "Укроборонпром", объединены регуляторная и хозяйственная функции, то "по очевидным исследованиям, это содержит коррупционные риски".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 февраля, Верховная Рада предоставила Временной следственной комиссии по расследованию фактов хищения в армии полномочия расследовать обнародованную журналистами информацию о злоупотреблениях в госконцерне «Укроборонпром».

Депутаты поручили ВСК безотлагательно провести расследование по материалам, которые были обнародованы в средствах массовой информации по поводу закупки запчастей, комплектующих и оборудования для предприятий ГК «Укроборонпром».

Парламент в кратчайшие сроки должен заслушать информацию ВСК о проделанной работе на пленарном заседании.

В работе Временной следственной комиссии рекомендовано принять участие членам Комитета ВР по нацбезопасности и обороне, Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Справка УНИАН. 25 февраля проект «Наши деньги с Денисом Бигусом» обнародовал расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, накручивались в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования.

Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк сообщила, что САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных в программе "Наши деньги" фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

27 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ расследует обнародованные в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года.

По его словам, установленная сумма убытков, причиненных госбюджету от сделок в оборонной сфере, о которых говорится в расследовании проекта «Наши деньги с Денисом Бигусом», составляет 22 млн грн.

Также Луценко подтвердил, что предприятия ОПК, в том числе «Кузница на Рыбальском», получали детали для ремонта военной техники контрабандой из России.