Великобритания может изменить позицию о предоставлении летального оружия Украине - МИД

Как сообщает Радио Свобода, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Филипп Гаммонд в Испании.

По его словам, Британия считает, что конфликт в Украине может быть разрешен исключительно политическим путем, приемлемого военного решения нет. Однако сказал министр, Лондон «оставляет за собой право и возможность пересмотреть такую позицию».

В то же время Гаммонд обратил внимание, что Россия и ее президент Владимир Путин ведут себя все агрессивнее, и не только в Украине, но и в других местах, и «испытывают оборону НАТО». Он выразил надежду, что Кремль «очень хорошо осознаёт разницу» между государствами Балтия, которые являются членами НАТО и Евросоюза, и Украиной, которая не является членом этих объединений.

Читайте такжеОбама еще не решил, стоит ли предоставить Украине летальное оружие «Важно при каждой возможности твердо напоминать Кремлю, что вокруг стран НАТО, защищенных гарантией коллективной безопасности по статье 5 (Вашингтонского договора о создании НАТО), существует «красная линия», – подчеркнул Гаммонд.

Раньше министр обороны Великобритании Майкл Фаллон заявил, что РФ представляет «реальную и непосредственную угрозу» для Эстонии, Латвии и Литвы и что НАТО готовится дать отпор возможному нападению России на эти три государства Балтии. Министр добавил, что его беспокоят планы Путина и то, как он «испытывает НАТО».

Россия в последние месяцы резко нарастила военную активность вне своей территории, в первую очередь на севере и востоке Европы. В ответ на эти действия и на агрессию России в Украине НАТО укрепляет силы на своих восточных границах.