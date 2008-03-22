Черновецкий говорит, что стал жертвой «конституционного переворота»

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что решение Верховной Рады Украины о досрочных местных перевыборах в столице является «конституционным переворотом» и может разрушить региональное самоуправление в Украине.

Об этом он сказал вчера, выступая в программе «Свобода Савика Шустера».

«В Украине произошел конституционный переворот на самом деле, и узурпация власти в одних руках, потому что по Конституции меня можно снять было только одним путем... Если только это решение (ВР – УНИАН) пройдет и декларация Президента, что он каким-то образом его приостановит, не состоится, то это именно конституционный переворот», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он отметил, что согласно Конституции снять мэра можно, имея соответствующее решение суда о его противозаконных действиях. «Ничего такого в моей жизни не происходило, т.е. все на эмоциях», - сказал мэр столицы.

Столичный председатель также сказал, что решение было принято в ВР «не имея ни одного заключения» и без его присутствия. Следственные комиссии, «созданные бывшим мэром Киева и представителем БЮТ», по его словам, для анализа деятельности столичных властей никаких документов не запрашивали у мэрии. А комиссия, которая, по мнению Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, «действительно работает» и которую он признает – президентская - еще свои заключения не сделала.

«Меня не пригласили и не спросили. Я даже не знаю, что произошло», - прокомментировал Киевский мэр решение ВР.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО это решение парламента является прецедентом, последствия которого могут касаться не только Киева, но и других городов и населенных пунктов Украины.

«Конституционный переворот потому, что завтра дойдут до последнего села и будут перевыборы по всей системе», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Далее, отвечая на вопрос, почему он не обращается в суд в связи с постановлением ВР, мэр сказал: «Если только я начну судиться с главным органом Украины, я сразу покажу, что я чего-то боюсь. Я не хочу, чтоб киевляне думали, что меня можно напугать. Я буду участвовать в выборах и спасу региональное самоуправление, потому что я их выиграю».

Принимавший участие в передаче народный депутат Андрей ШЕВЧЕНКО согласился с тем, что данное парламентское решение будет иметь последствия не только по отношению к Киеву.

"То, что сделала Верховная Рада – это сигнал всей стране. В чем он состоит: во-первых, те мэры, которые думают, что можно безнаказанно «дерибанить» землю, они будут знать, что она когда-нибудь будет гореть у них под ногами, а, во-вторых, чиновники, государственные служащие, которые думают, что можно безнаказанно нарушать закон, они должны знать, рано или поздно придется отвечать за это нарушение», - сказал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 18 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы Киевского городского председателя и Киевского городского совета. За соответствующее постановление проголосовали 246 депутатов.