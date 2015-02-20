Политолог: поскольку Кремль не меняет риторики относительно Украины, следует ожидать нового наступления

Такое мнение в эфире "5 канала" высказал директор Центра политического анализа "Пента" Владимир Фесенко.

"Когда еще происходили переговоры в Минске, многие из украинских и российских экспертов обращали внимание на то, что следует смотреть, какая будет риторика у России. Если будет продолжаться антиукраинская агрессия, тогда не стоит ожидать, что будет хотя бы какое-то перемирие, война продолжится", - отметил политолог.

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Несмотря на то, что риторика Кремля не изменилась, по словам Фесенко, Украине следует готовиться к дальнейшему возможному наступлению российско-террористических войск.