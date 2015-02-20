На Марш достоинства в Киев приедет до 10 глав государств и правительств - АП

Об этом в интервью "5 канала" заявил заместитель главы администрации президента Украины Валерий Чалый, пишет ZN.UA.

"Уже сейчас есть подтверждение об участии 7-и глав государств и правительств. Я думаю, что будет до 10-и глав государств и правительств, а стран будет намного больше", - заявил заместитель главы администрации президента Украины Валерий Чалый в интервью "5 каналу".

При этом, по словам Чалого, украинская сторона не делала конкретных приглашений, а просто уведомила лидеров стран о проведении марша.

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"Это было открытое приглашение, я хочу подчеркнуть, мы не приглашали конкретно президентов, глав правительств, нет. Мы просто сказали, что у нас будет Марш достоинства, в котором вы можете принять участие".

По словам Чалого, лидеры стран, таким образом, демонстрируют не только солидарность, но и готовность к совместным действиям с Украиной.