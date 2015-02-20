На Марш достоинства в Киев приедет до 10 глав государств и правительств - АП
В администрации президента Украины ожидают, что в Марше достоинства 22 февраля в центре Киева примут участие до 10 глав иностранных государств и правительств.
Об этом в интервью "5 канала" заявил заместитель главы администрации президента Украины Валерий Чалый, пишет ZN.UA.
"Уже сейчас есть подтверждение об участии 7-и глав государств и правительств. Я думаю, что будет до 10-и глав государств и правительств, а стран будет намного больше", - заявил заместитель главы администрации президента Украины Валерий Чалый в интервью "5 каналу".
При этом, по словам Чалого, украинская сторона не делала конкретных приглашений, а просто уведомила лидеров стран о проведении марша.
Читайте также"Майдан: Революция достоинства": фотолетопись увековечения памяти Героев Небесной Сотни
"Это было открытое приглашение, я хочу подчеркнуть, мы не приглашали конкретно президентов, глав правительств, нет. Мы просто сказали, что у нас будет Марш достоинства, в котором вы можете принять участие".
По словам Чалого, лидеры стран, таким образом, демонстрируют не только солидарность, но и готовность к совместным действиям с Украиной.