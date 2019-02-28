"Случайность": в АП объяснили инцидент с шапкой в Запорожье

В Запорожье в ходе встречи с людьми Порошенко резко сорвал шапку с головы девушки.

В Администрации президента Украины Петра Порошенко объяснили инцидент с шапкой, сорванной им с головы девушки во время встречи с жителями Запорожья.

Как заявили представители команды президента, данное происшествие было "случайностью", сообщает "Новое время".

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с людьми в Запорожье по неизвестным причинам сорвал шапку с девушки. В сети появилось соответствующее видео.

Видео Татьяна Высоцкая

Некоторые пользователи в комментариях утверждают, что девушка кричала «Почему вы преследуете Гриценко?». Кто-то утверждает, что такой вопрос был адресован в отношении Анатолия Шария.