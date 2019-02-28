"Случайность": в АП объяснили инцидент с шапкой в Запорожье
12:40, 28 февраля 2019Политика
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В Запорожье в ходе встречи с людьми Порошенко резко сорвал шапку с головы девушки.
Порошенко сорвал шапку с девушки в Запорожье / скриншот видео
В Администрации президента Украины Петра Порошенко объяснили инцидент с шапкой, сорванной им с головы девушки во время встречи с жителями Запорожья.
Как заявили представители команды президента, данное происшествие было "случайностью", сообщает "Новое время".
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с людьми в Запорожье по неизвестным причинам сорвал шапку с девушки. В сети появилось соответствующее видео.
Видео Татьяна Высоцкая
Некоторые пользователи в комментариях утверждают, что девушка кричала «Почему вы преследуете Гриценко?». Кто-то утверждает, что такой вопрос был адресован в отношении Анатолия Шария.
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