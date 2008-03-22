Бокий видит в кресле Черновецкого Валентину Семенюк

Соцпартия обязательно будет принимать участие и в выборах мэра Киева, и в выборах в Киевсовет, которые состоятся 25 мая 2008 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, об этом заявил секретарь Политсовета СПУ Иван БОКИЙ.

По его словам, вопрос о кандидате в мэры от Соцпартии должна решать киевская организация социалистов.

«На мой взгляд, удачным кандидатом в мэры столицы могла бы стать Валентина СЕМЕНЮК, которую киевляне знают и уважают, и которая много сделала для сохранения собственности города», - высказал свою личную точку зрения социалист.

Однако, «в киевской партийной организации есть немало достойных людей, которым есть что предложить киевлянам. Прежде всего, в плане социальной политики, образования и медицины», - считает И.БОКИЙ.

Он также не исключил, что на выборы в Киевсовет СПУ может пойти блоком.

«Но я считаю, что во всех избирательных кампаниях СПУ должна участвовать самостоятельно, не теряя своего лица. За блоками нет будущего, это отлично показал пример пропрезидентской партии НУ-НС», - отметил И.БОКИЙ.