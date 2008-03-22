Герман заявляет, что Партия Регионов получила предложение от БЮТ

Депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН заявляет, что ее партия получила предложение от Блока Юлии Тимошенко о законодательном повышении проходного барьера для политических партий на выборах в парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГЕРМАН заявила поздно ночью в программе «Свобода Савика Шустера» на телеканале “Интер”.

«Мы обсудили этот вопрос на заседании фракции», - сказала она, подчеркнув, что ПР решила изучить опыт других стран.

При этом А.ГЕРМАН отметила, что Партия регионов, принимая решение будет учитывать интересы малых фракций, представленных сейчас в парламенте, и тех избирателей, которые голосуют за “малые” партии.

В свою очередь присутствующий на программе депутат от БЮТ Андрей ШЕВЧЕНКО опроверг заявление А.ГЕРМАН о том, что предложение о повышении проходного барьера исходит из БЮТ.

“Мы выступаем сегодня против повышения барьера”, - отметил А.ШЕВЧЕНКО.