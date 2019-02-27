Коррупционеры не обязаны доказывать законность происхождения своего состояния - заявление КСУ

Коррупционеры в Украине не обязаны доказывать законность происхождения своих доходов.

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Об этом говорится в заявлении Конституционного суда по поводу обнародования решения о признании неконституционности статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, размещенном на сайте КСУ.

«В своем решении Конституционный суд подчеркивает, что противодействие коррупции должно осуществляться исключительно правовыми средствами с соблюдением конституционных принципов и предписаний законодательства, принятого в соответствии с Конституцией Украины», - говорится в документе.

Кроме того, в нем отмечается, что Конституция дает право подозреваемым в незаконном обогащении не отчитываться перед следствием об источнике своих доходов. Напротив, доказать, что имущество подозреваемого нажито с нарушением закона, должна сторона обвинения: «По предписаниям статей 62, 63 Конституции законодательная формулировка состава такого преступления, как незаконное обогащение, не может: возлагать на лицо обязанность подтверждать доказательствами законности оснований приобретения им в собственность активов, то есть доказывать свою невиновность; предоставлять стороне обвинения право требовать от лица подтверждения доказательствами законности оснований приобретения им в собственность активов; делать возможным привлечение лица к уголовной ответственности только на основании отсутствия подтверждения доказательствами законности оснований приобретения им в собственность активов».

Также авторы заявления отмечают, что отмененная статья 368-2 Кодекса не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности (части первая, вторая, третья статьи 62 Конституции Украины) и с конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников (право лица не давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников) (часть первая статьи 63 Конституции Украины).

Кроме того, в КСУ объяснили, что подозреваемый в незаконном обогащении не обязан доказывать законность происхождения своего состояния, что это - работа следователей: «Законодательное определение незаконного обогащения как преступления при условии, если сторона обвинения не выполняет свою обязанность собирать доказательства законности оснований приобретения лицом в собственность активов в значительном размере, делает возможным перекладывание этой обязанности со стороны обвинения (государства) на сторону защиты (подозреваемого или обвиняемого), что является недопустимым ввиду конституционного принципа презумпции невиновности, поскольку в таком случае нарушается предписание части второй статьи 62 Конституции Украины о недопустимости возложения на лицо обязанности доказывать свою невиновность в совершении преступления, то есть право обвиняемого лица не доказывать свою невиновность в совершении преступления».

Вместе с тем, в КСУ все же признают в своем заявлении, что «противодействие коррупции в Украине является задачей исключительного общественного и государственного значения, а криминализация незаконного обогащения - важным юридическим средством реализации государственной политики в этой сфере». Однако судьи КСУ уверены, что «при определении преступлением такого деяния, как незаконное обогащение, надо обязательно учитывать конституционные положения, устанавливающие принципы юридической ответственности, права и свободы человека и гражданина, а также их гарантии».

В заявлении среди прочего подчеркивается, что в Конвенции ООН против коррупции 2003 года, ратифицированной Верховной Радой Украины18 октября 2006 года, в ст. 20 установлено, что привлечь к ответственности коррупционера государство-подписант конвенции может только не нарушая нормы своей Конституции: «При условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое государство-участник настоящей конвенции рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, которые могут быть необходимыми для признания преступлением умышленного незаконного обогащения, то есть значительного увеличения активов должностного лица органа публичной власти, превышающего его законные доходы, которые оно не может рационально обосновать».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 февраля, Конституционный суд обнародовал свое решение о неконституционности статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, принятое 26 февраля.

27 февраля представитель президента в ВР Ирина Луценко заявила, что глава государства в ближайшее время внесет в Верховную Раду законопроект о наказании за незаконное обогащение.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко заверил, что в новом законопроекте, который будет представлен в парламент после обнародования и анализа решения Конституционного суда, статья Уголовного кодекса о незаконном обогащении будет выписана так, что «комар носа не подточит».