Из-за Калашникова Чорновил отказывается от политической деятельности

Народный депутат от Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ в эфире "5 канала" заявил, что будет настаивать на исключении из Партии регионов народного депутата Олега КАЛАШНИКОВА из-за его поступка по отношению к журналистам СТБ.

По словам Т.ЧОРНОВОЛА, “то, что произошло, и то, что этот человек сделал, эта грязь, этот выпад против журналистов для меня настолько неприемлемо, что сейчас пока что, на эти первые дни я просто и я отказываюсь от любых комментариев”.

Он подчеркнул, что будет настаивать на том, чтобы “партия разобралась со своим членом, избавилась от такого члена, который пошел на такие вещи, которые ни в одной стране мира не воспринимаются”.

Т.Чорновил также сообщил, что два дня назад он получил “определенные материалы, ” в отношении О.КАЛАШНИКОВА, которую он хочет проверить. “Если она подтвердится, я поставлю вопрос так же резко, как Анна ГЕРМАН - или он будет исключен из партии, фракции, или я положу свой мандат”, - заявил Т.ЧОРНОВИЛ.

Как сообщал УНИАН, 12 июля группа депутатов-“регионалов”, среди которых был О.КАЛАШНИКОВ, силой отобрала кассету у съемочной группы СТБ, журналисты были избиты. Милиция ведет проверку данного факта. Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО считает, что есть основания для возбуждения уголовного дела по факту нападения на журналистов СТБ. «Я уверен, что есть основания для таких действий и есть основания для уголовной ответственности за препятствование профессиональной деятельности журналистов, и милиция сделает все необходимое, чтобы эти материалы были в прокуратуре в ближайшее время», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.